Huawei MatePad Pro 12.2 2025 in Deutschland gestartet

In Deutschland kann das neue superdünne Tablet Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) ab sofort erworben werden.

Auf technischer Seite wird ein flaches Gehäuse, 512 GB Speicher, 12 GB RAM und kostenlose Tastaturhülle angeboten.

Ausstattung Huawei MatePad Pro 12.2 2025

Das Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) verfügt über ein Tandem-OLED-Display mit 12,2 Zoll Größe, 2.800*1.840 Pixeln Auflösung und 2.000 Nits Helligkeit, wobei die PaperMatte-Oberfläche zu einer Reduzierung der Spiegelungen führen soll. Bedient werden kann das Tablet außerdem mit dem Stylus, womit Skizzen, Zeichnungen und handschriftliche Notizen erstellt werden können.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein Kirin T92A Octaocore-Prozessor mit 12 GB RAM in dem Tablet-PC. Der interne Speicher beträgt 512 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Die Hauptkamera auf der Rückseite des superflachen Gehäuses beläuft sich auf 50 MP, unterstützt von einer 8 MP Ultraweitwinkel-Kamera und 8 MP Frontkamera. Per Fingerabdrucksensor wird das Huawei MatePad Pro 12.2 des Modelljahres 2025 sicher entsperrt.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des Huawei MatePad Pro 12.2 liegt bei 10.1000 Milliamperestunden und resultiert je nach Nutzungverhalten in bis zu 10 Stunden Laufzeit. Für eine gute Audiowiedergabe ist ein Quadlautsprecher verbaut worden.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.2, Sony LDAC und Wi-Fi 7 unterstützt, womit das Tablet vielseitig eingesetzt und eine Tastatur oder Maus drahtlos angeschlossen werden kann. Nach Herstellerangaben ist das Huawei MatePad Pro 12.2 hervorragend als PC-Ersatz geeignet.

Interessierte Anwender erhalten das Huawei MatePad Pro 12.2 2025 im Huawei Onlineshop mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher für 999 Euro in der Gehäusefarbe Grün. Das Paket beinhaltet zusätzlich eine Tastaturhülle, einen Huawei M Pencil 3, Huawei Funkmaus, WLAN-Router und ein 66 Watt Ladegerät.