Apple hat im Jahre 2010 mit der Einführung des iPads die Art und Weise, wie mobile Geräte verwendet werden, revolutioniert. Heute sind Tablets weit verbreitet und das ist auch kein Wunder. Handys können zwar viel, der Bildschirm ist aber doch für gewisse Anwendungen einfach zu klein. Obwohl Laptops heute auch sehr leicht sind, ein Tablet ist trotzdem praktischer zum Mitnehmen. Zudem werden Laptops schneller heiß und haben in der Regel eine kürzere Batterielaufzeit.

Die Konkurrenz von Apple hat schon lange aufgeholt und Android-Tablets gehören heute zu den meistverkauften auf dem Markt. Tablets sind optimal für das Arbeiten unterwegs. Es lassen sich E-Mails beantworten, Termine verwalten oder Notizen abspeichern. Aber Tablets sind auch gut für die Unterhaltung und Entspannung.

Fotos aufpeppen leicht gemacht

Ob Landschaftsbilder oder Selfies, Fotos schießen mit der Kamera-App ist ein Kinderspiel. Tablets sind mit Kameras mit hoher Auflösung ausgestattet und somit ist die Qualität der digitalen Fotos auch sehr gut. Gerade für Schnappschüsse ist das optimal. Klar, die Fotos kann man nun mit seinen Freunden und auf den sozialen Netzwerken teilen. Aber viel mehr Spaß macht es, wenn man die Fotos mit einer der vielen Apps bearbeitet. Ein Foto kann man so schnell in ein lustiges der zurzeit so populären Memes verwandeln. Es ist auch möglich, das Gesicht einer prominenten Persönlichkeit mit dem eigenen zu ersetzen oder sich in ein Tier zu verwandeln. Mit lustigen Fotofilter-Apps bringt man auf jeden Fall Humor in die sozialen Medien und unter die Freunde.

Singen macht frei

Einer der größten Vorteile des Singens ist die Menge an Stress, die man dadurch abbaut. Normalerweise macht Singen glücklich und somit senkt sich der Stresspegel und der Körper schüttet Endorphine aus. Karaoke hat an Popularität zugenommen und man muss dazu nicht unbedingt in eine Bar oder einen Club gehen. Auch den Text zum Mitsingen muss man nicht können, dafür gibt es Karaoke-Apps für Tablets. Die Apps bieten Tausende von Songs mit Texten und Musik von Top-Künstlern zum Nachsingen, und zwar in zahlreichen Genres. Ob bei einer Karaoke-Party zu Hause oder beim Lagerfeuer am Strand, Karaoke singen mit Freunden sorgt ganz bestimmt für eine lustige Zeit. Man kann aber auch ganz alleine singen, den Song aufnehmen und anschließend mit der App-Community teilen.

Große Auswahl an Video-Games

Zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Menschen gehört das Spielen, das ist unbestritten. Mit einem Tablet macht das auch Spaß und so ist es nicht verwunderlich, dass das Angebot an Video-Games enorm ist. Einer der vielen Vorteile ist, dass man sowohl alleine als auch mit anderen Online spielen kann. Von Action über Strategie bis hin zu Rollenspielen ist alles vertreten. Freunde von Rennsport werden dabei genauso fündig, wie Fans von Fußball. Oder man stellt sich auf die andere Seite der Gesetze und schlüpft in die Rolle eines Ganoven und raubt Banken aus. In Fantasy-Welten kann man gegen Monster und Bösewichte kämpfen oder sogar seine ganz eigene Welt erschaffen. Bei Wettkämpfen kann man sich mit anderen Spielern messen und gleichzeitig in eine andere Welt eintauchen.

Casino-Spiele sind populär

Glücksspiele machen, wie der Name bereits sagt, glücklich. Hollywood hat die Casinos von Las Vegas mit ihrem Glamour und Glanz bekannt gemacht. Der Gang ins Casino ist aber nicht immer möglich und so ist die Zahl der Online Casinos in den letzten Jahren stark angestiegen. Das kann man auf der Casino liste auch sehen. Auch die App-Entwickler haben die Beliebtheit von Casino-Spielen erkannt und so findet man bei Google Play die beliebtesten Spiele.

Slots sorgen für Unterhaltung

Auf mindestens drei Walzen befinden sich unterschiedliche Symbole oder Bilder. Diese drehen sich und der Spieler wartet, bis sie zum Stillstand kommen. Sind die gleichen Symbole auf einer Linie, hat man gewonnen. Slots sind beliebt, man braucht nicht viel Zeit und die Themenwelten sind vielfältig.

Roulette ein Spiel mit Tradition

Weltweit verbreitet und beliebt, darf Roulette im Angebot der Apps natürlich nicht fehlen. Sehr spannend ist Live Roulette, da kann man der Kugel zuschauen, wie sie über die Scheibe hüpft, bevor sie in einem Fach zum Stehen kommt. Das ist Nervenkitzel pur.

Blackjack, die magische Zahl 21

Das populärste Kartenspiel in Casinos ist eindeutig Blackjack. Das Spiel macht enorm viel Spaß und ist auch sehr leicht zu lernen. Alle Spieler treten gegen das Haus an und so besteht auch eine gute Chance auf einen Gewinn.

Poker für Liebhaber von Strategie

Das Angebot der Poker-Varianten ist für Tablets zwar nicht so groß, aber die wichtigsten Versionen, wie etwa Texas Hold’em sind vertreten. Auch auf dem Sofa kann man somit das berühmte Pokerface aufsetzen und eine Runde zocken.