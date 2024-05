Wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Boom 2 Plus erschienen

Das Unternehmen Anker offeriert mit dem Soundcore Boom 2 Plus seinen neuen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher, der auch als Zubehör für ein Tablet geeignet ist.

Der drahtlose Lautsprecher bietet eine IPX7-Zertifizierung, weshalb er auch auf der Wasseroberfläche schwimmt und daher auch am Strand genutzt werden kann.

Ausstattung Soundcore Boom 2 Plus

Der neue Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Boom 2 Plus verfügt über 100 Watt Ausgangsleistung, die bei Aktivierung der Funktion BassUp 2.0 sich auf maximal 140 Watt erhöht.

Intern sind zwei Subwoofer von 4,5 Zoll Größe verbaut und Passivradiatoren in zweifacher Ausführung integriert. Die beiden Seiten des nach IPX7 wasserdichten Gehäuses bieten LEDs, die in Abstimmung mit der Musik leuchten, wobei die Farbe und Leuchtstärke per soundcore-App steuerbar ist.

Kombinationsfähig

Laut Hersteller können bis zu 100 Lautsprecher kombinieren, die via PartyCast 2.0 miteinander gekoppelt werden können. Bei Kombination von zwei Soundcore Boom 2 Plus Bluetooth-Lautsprechern entsteht ein Stereosystem.

Der Akku wird mit 30 Watt innerhalb kurzer Zeit vollständig aufgeladen und der Lautsprecher als Powerbank einsetzbar.

Der Soundcore Boom 2 Plus ist in den drei schönen Farben Adventure Green, Explorer Blue und Phantom Black für ca. 200 Euro per Vorstellung erhältlich, der ab dem 5. Juni 2024 auf dem Markt verfügbar ist.