Neues Tablet Xiaomi Poco Pad kostet 370 Euro

Das neue Tablet Xiaomi Poco Pad kann ab sofot für etwa 370 Euro bei AliExpress erworben werden.

Die Ausstattung kann sich mit einem 120 Hertz Display und einem schnellen Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Octacore-Prozessor sehen lassen.

Ausstattung Xiaomi Poco Pad

Das verbaute 12,1 Zoll große IPS-Display arbeitet mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 600 Nits Helligkeit für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte. Vor Kratzern schützt ein Gorilla Glass 3.

Ein Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Octacore-Prozessor dient in dem Metallgehäuse mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der über den microSD-Kartenslot erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Bei 16.000 Milliamperestunden Akkukapazität resultiert eine Akkuladung in bis zu 16 Stunden Laufzeit und mit dem 33 Watt starken Ladegerät ist der Akku in einer überschaubaren Zeit wieder vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine Frontkamera in gleicher Auflösung bereit. Basierend auf Android 14 ist HyperOS auf dem Xiaomi Poco Pad installiert worden.

Zum Zeichnen steht die Mi Canvas App zur Verfügung und optional ist der Poco Pen verfügbar. Basierend auf seiner Ausstattung ist das Xiaomi Poco Pad für preisbewusste Anwender empfehlenswert.