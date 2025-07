TCL NXTPaper 11 Plus Tablet vorgestellt

Das neue Tablet TCL NXTPaper 11 Plus bietet nach Herstellerangaben ein flimmerfreies Display, um die Augen zu schonen und weniger Kopfschmerzen zu verursachen.

Auf technischer Seite wird eine leistungsstarke Ausstattung geboten.

Ausstattung TCL NXTPaper 11 Plus

Das TCL NXTPaper 11 Plus verfügt über ein 11 Zoll großes Farbdisplay mit 2.200*1.440 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und Flimmerfreiheit, wodurch die Augen geschont und Kopfschmerzen vermindert werden sollen, was mit der NXTPAPER 4.0-Technologie erreicht wird. Das Display ähnelt digitalen Papier.

Ein Mediatek Helio G100 dient als zentrale Recheneinheit in dem Tablet, unterstützt durch 8 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher beläuft sich auf 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Als Betriebssystem ist Android 15 installiert worden.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des TCL NXTPaper 11 Plus beträgt 8.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Nach rund zwei Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen. Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth 5.3 und WLAN.

Auf der Gehäusevorderseite befindet sich eine 8 MP Frontkamera und für Fotos oder Videos steht eine Hauptkamera mit gleicher Auflösung bereit.

Die beiden Mikrofone unterstützen Geräuschunterdrückung und die vier Lautsprecher beinhalten DTS 3D Boom, womit eine hohe Audioqualität zur Verfügung steht. Das eingebaute GPS-Modul ermöglicht den Einsatz des Tablets als Navigationsgerät im Auto. Aktuell ist das TCL NXTPaper 11 Plus nur in den USA erhältlich, doch eine spätere Markteinführung in Deutschland ist möglich.