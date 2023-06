Der Hersteller Blackview hat sein neues Tablet Blackview Tab 11 WiFi mit langer Akkulaufzeit vorgestellt.

Mobiles Arbeiten soll damit möglich und durch Anschluss einer Tastatur per Bluetooth erreicht werden.

Was bietet das Blackview Tab 11 WiFi?

Das Blackview Tab 11 WiFi bietet ein 10,36 Zoll großes Farbdisplay mit 1.200*2.000 Pixeln Auflösung und einen Mediatek MT8183 Octacore-Prozessor, der von 8 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt wird. Auf Wunsch ist er mit einer Auslagerungsdatei um maximal 14 GB erweiterbar.

Der interne Speicher umfasst 256 GB, der per microSD-Karte um bis zu 1 TB vergrößert werden kann. Auf Basis von Android 12 ist das Betriebssystem Doke_OS P 3.0 installiert worden.

Akku, Kamera und Co.

In der Gehäuserückseite ist die 16 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine Frontkamera in gleicher Auflösung bereit.

Die Akkukapazität liegt bei 8380 Milliamperestunden und ergibt bis zu 5,2 Stunden Videowiedergabe mit einer Akkuladung. Nach 2,4 Stunden ist der Akku wieder vollständig mit einer 18 Watt starken Schnellaufladung aufgeladen.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WLAN unterstützt. Bei Anschluss einer Tastatur und Nutzung des Free Stylus Pen kann das Blackview Tab 11 WiFi mit dem PC-Modus wie ein kleines Notebook zum mobilen Arbeiten verwendet werden.

Interessierte Anwender erhalten das spannende Blackview Tab 11 WiFi bei Aliexpress derzeit mit 49 Prozent Rabatt für 222,28 Euro. Wer unterwegs gerne Texte schreiben, recherchieren, Videos anschauen oder arbeiten möchte, der sollte sich das interessante Tablet anschauen.