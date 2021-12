Das Einsteiger-Tablet Lenovo Tab P11 wird derzeit bei Notebooksbilliger für weniger als 300 Euro angeboten und bietet eine sehr gute technische Ausstattung als Gegenleistung.

Beim Kauf kann mit einem Rabattcode gutes Geld gespart werden.

Welche Ausstattung bietet das Lenovo Tab P11?

Das Lenovo Tab P11 verfügt über ein 11 Zoll großes 2K-Display mit einer Auflösung von 2.000*1.200 Pixeln und sorgt für eine kristallklare Darstellung aller Inhalte. Als zentrale Recheneinheit dient ein Qualcomm Snapdragon 662 Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher und Adreno 610 Grafikchipsatz.

Der interne Speicher umfasst 64 GB und mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB leicht erweiterbar. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.1, WLAN und LTE von dem Tablet unterstützt. Eine gute Audioqualität wird durch vier Lautsprecher und Dolby Atmos gewährleistet.

Kamera und Akku

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Google Android 10 ist als Betriebssystem auf dem Lenovo Tab P11 installiert worden.

Die Akkukapazität liegt bei 7.500 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 15 Stunden Betriebszeit. Die Akkulaufzeit beläuf sich im Bereitschaftsmodus auf 200 Stunden. In rund drei Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgeladen. Eine optionale Tastatur kann angeschlossen werden und verwandelt das Tablet in ein kleines Notebook. Neben den Fingern und Tastatur läßt es sich mit dem Stylus Lenovo Precision Pen 2 bedienen.

Im Onlineshop Notebooksbilliger ist das Lenovo Tab P11 mit einem Rabattcode günstiger erhältlich und in der Gehäusefarbe Grau bestellbar.

