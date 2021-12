Das neue Mittelklasse-Smartphone Vivo Y32 bietet für umgerechnet rund 195 Euro eine sehr gute Ausstattung und eine lange Akkulaufzeit.

Vor allem für Anwender, die einen Daily Driver suchen, ist das Smartphone interessant aber derzeit ist es nur in China auf dem Markt gekommen.

Ausstattung Vivo Y32

Das Vivo Y32 verfügt über ein 6,51 Zoll großes Farbdisplay mit 720p Plus Auflösung und einen Qualcomm Snapdragon 680 Octacore-Prozessor. Die acht Kerne werden von 8 GB RAM und einem Grafikchipsatz unterstützt. Der interne Speicherr umfasst 128 GB, der sich mit einer microSD-Karte um maximal 1 TB läßt.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine Dualkamera mit 13 MP Hauptkamera, eine 2 MP Makrokamera und LED-Blitz. Die Akkukapazität beläuft sich auf 5.000 Milliamperestunden und resultiert Herstellerangaben zufolge in bis zu 27 Tagen Laufzeit im Bereitschafsmodus, während die Gaming-Laufzeit bei 13 Stunden liegt. Für Selfies und Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Der Akku wird mit höchstens 18 Watt per USB-C in kurzer Zeit aufgeladen.

Die Entsperrung erfolgt mit einem Fingerabdrucksensor oder Gesichtserkennung. Ein Kopfhörer kann über den 3,5 mm Klinkenanschluss angeschlossen werden.

Wann und zu welchen Preis das Vivo Y32 außerhalb Chinas erscheinen wird, darüber sind zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Informationen veröffentlicht worden. In Deutschland sind nur wenige Modelle des Herstellers Vivo erhältlich.

