Der chinesische Hersteller Nubia bewirbt sein neues Flaggschiff RedMagic 7 derzeit mit Katzen und stellt dabei vor allem die Gamingfunktionen des Oberklasse-Smartphones in den Mittelpunkt.

Die versteckte Frontkamera unter dem Display ist eine Besonderheit des neuen bald erhältlichen Smartphones.

Was bietet das Nubia RedMagic 7?

Auf seiner Weibo-Seite veröffentlichte der Hersteller für sein Gaming-Smartphone Nubia RedMagic 7 lustige Katzenvideos, die das neue Modell und seine Funktion in den Fokus des Interesses stellen. Das Smartphone soll bisherigen Berichten zufolge in zwei Varianten erscheinen, hatten Leaker aus China in den letzten Tagen geschrieben.

Die beiden Modelle verfügen über ein Akku mit jeweils 4.500 Milliamperestunden Kapazität, die mit 165 Watt Fast-Charging innerhalb kurzer Zeit aufgeladen werden können. Das verbaute AMOLED-Display arbeitet bei 6,8 Zoll Größe mit 165 Hertz Bildwiederholfrequenz und wird vor allem bei Spielen ein Vorteil sein. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die eine Triplecam mit 64 MP Hauptkamera und die Frontkamera soll mit 8 MP Auflösung aufnehmen.

Als CPU dient ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, der von einem starken Lüfter mit 20.000 Umdrehungen pro Minute gekühlt wird. Der Arbeitsspeicher beläuft sich laut Geekbench-Einträgen auf 18 GB und Google Android 12 soll als Betriebssystem installiert sein.

Wann und zu welchen Preis das flotte Nubia RedMagic 7 Gaming-Smartphone auf den Markt kommen wird, darüber veröffentlichte Nubia bisher keine Informationen.

