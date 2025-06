Neues Tablet Teclast T65 Max 2025 erschienen

Das neue Tablet Teclast T65 Max ist eine Aktualisierung des Vorgängermodells mit Android 15 Betriebssystem und bis zu 90 Hertz Bildwiederholfrequenz.

In Deutschland kann es ab sofort bestellt werden.

Ausstattung Teclast T65 Max

Das Teclast T65 Max 2025 verfügt über ein 12,95 Zoll großes Farbdisplay mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine klare flüssige Darstellung aller Bildschirminhalte. Als Betriebssystem ist Android 15 auf dem Tablet installiert worden.

Ein Mediatek Helio G99 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als Recheneinheit, wobei der Arbeitsspeicher virtuell mit einer Auslagerungsdatei um maximal 12 GB erweiterbar ist. Der interne Speicher umfass 256 GB, der per microSD-Karte erhöht werden kann.

Akku, Kamera und Co.

In der Gehäusevorderseite ist eine 8 MP Frontkamera für Videoanrufe verbaut, während die Hauptkamera eine Auflösung von 13 MP bietet. Zwei Lautsprecher sind in das Teclast T65 Max für eine gute Audiowiedergabe integriert worden.

Die Akkukapazität des Tablets liegt bei 10.000 Milliamperestunden für bis zu 24 Stunden Laufzeit. Die Kommunikationsstandards Wi-Fi und Bluetooth werden unterstützt, doch zusätzlich gibt es ein Mobilfunkmodem.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das Tablet vor allem für den Medienkonsum, Internetrecherche und Streaming geeignet. Im Handel kann das Teclast T65 Max 2025 ab sofort für 199,99 Euro erworben werden.