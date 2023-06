Der neue E-Reader Onyx Boox Tab Mini C verfügt über ein Farbdisplay, Lautsprecher und Mikrofon. Die Stifteingabe wird unterstützt und Apps laufen auf dem Gerät.

Aktuell ist der E-Reader nur in den USA erhältlich, doch eine spätere Markteinführung in andere Länder erscheint möglich, weil andere Modelle des Herstellers bereits bei Amazon erworben werden können.

Was bietet der Onyx Boox Tab Mini C?

Beim verbauten 7,8 Zoll großen Farbdisplay des Onyx Boox Tab Mini C E-Readers wird einem eine Auflösung von 702*936 Pixeln und im S/W-Modus eine Auflösung geboten, die bei 1.404*1.872 Pixeln liegt. Die Farbtemperatur und Helligkeit des Frontlichts kann eingestellt werden.

Bedient werden kann der E-Reader über das Kaleido 3 Panel mit den Fingern, welches eine Glasabdeckung bietet und 4.096 Farben darstellen kann. Alternativ lässt sich der Onyx Boox Tab Mini C mit einem Stylus bedienen, der mit 4.096 Druckstufen arbeitet.

Akku, Betriebssystem und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 5.000 Milliamperestunden und resultiert in einer soliden Laufzeit mit einer vollen Aufladung. Als Qualcomm Snapdragon Quadcore-Prozessor mit 4 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 64 GB. Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Android 11.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.0 und WiFi unterstützt. Zwei Lautsprecher und ein Mikrofon stehen zur Verfügung. Per USB-C, Klinkenbuchse oder Bluetooth kann ein Lautsprecher an den kompakten E-Reader angeschlossen werden.

Der nagelneue Onyx Boox Tab Mini C ist für 450 US-Dollar ab sofort erhältlich und könnte über Amazon auch künftig nach Deutschland versandt werden.