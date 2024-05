Einsteiger-Tablet Doogee T30SE erschienen

Das Unternehmen Doogee hat mit dem Doogee T30SE ein neues Einsteiger-Tablet vorgestellt und kann direkt beim Herstelle für unter 180 Euro erworben werden.

Das Tablet bietet eine solide Ausstattung für preisbewusste Anwender.

Ausstattung Doogee T30SE

Das verbaute 11 Zoll große Display des neuen Doogee T30SE arbeitet mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und zeigt eine Widevine L1-Zertifizierung, weshalb auf dem Tablet hochauflösende Videos von Streaminganbietern wie Netflix angeschaut werden können.

Ein Unisoc Spreadtrum T606 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 4 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beläuft sich auf 128 GB, der über ein den microSD-Speicherkartenslot erweitert werden kann.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 8.580 Milliamperestunden und ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku mit maximal 10 Watt wieder vollständig aufgeladen. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Ein Kopfhörer kann über den 3,5 mm Klinkenanschluss angeschlossen werden. Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0, WLAN, GSM und WCDMA werden unterstützt.

Mobile Navigation steht einem per GPS zur Verfügung, weshalb das Doogee T30SE auch als Navigationsgerät nutzbar ist. Nach Herstellerangaben ist eine Bedienung per Stylus mit bis zu 1.024 Druckstufen möglich.

In ein Notebook-Ersatz verwandelt sich das Tablet durch Anschluss einer Tastatur. Im Doogee Onlineshop ist das Doogee T30SE per Vorbestellung für rund 178 Euro in den beiden Farben Schwarz und Grau erhältlich.