Kleines Tablet Umdigi G1 Tab Mini in Deutschland erschienen

Seit heute ist das neue Tablet Umdigi G1 Tab Mini für unter 100 Euro in Deutschland erhältlich und bietet kompakte Abmessungen.

Auf technischer Seite wird eine solide Ausstattung geboten, die für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Entertainment oder Videostreaming ausreichend sind.

Ausstattung Umdigi G1 Tab Mini

Das Umdigi G1 Tab Mini verfügt über ein acht Zoll großes Farbdisplay mit 1.280*800 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte.

Ein Rockchip R3562 Quadcore-Prozessor dient in Kombination mit einem Mali-G52 Grafikchip und 3 GB RAM als zentrale Recheneinheit auf dem Tablet. Der Arbeitsspeicher kann virtuell um 4 GB ergänzt werden.

Der interne Speicher beläuft sich auf 32 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Auf Gehäuserückseite befindet sich eine 5 MP Hauptkamera und für Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 5.000 Milliamperestunden, was in ein paar Stunden Akkulufzeit resultiert und per USB-C wird der Akku mit maximal 10 Watt aufgeladen.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.0 und WiFi 6 unterstützt, doch ein GNSS-Modul und NFC sind nicht verbaut worden. Die Klinkenbuchse ermöglicht den Anschluss eines klassischen Kopfhörers. Als Betriebssystem wurde Android 14 auf dem Umdigi G1 Tab Mini installiert.

Zwischen den beiden Farben Grau und Lila können Käufer beim Umdigi G1 Tab Mini wählen. Der Lieferumfang enthält das Tablet, Anleitung, Ladegerät und eine Schutzhülle.