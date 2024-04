Onyx Boox Note X3 Pro und Note X3 Youth Edition vorgestellt

Das Unternehmen Onyx Boox hat seine beiden neuen E-Book-Reader Onyx Boox Note X3 Pro und X3 Youth Edition enthüllt, die ab sofort in China erworben werden können.

Die zwei Geräte unterstützen die Bedienung mit einem Stylus.

Technische Ausstattung

Der neue E-Book-Reader Onyx Boox Note X3 Pro und Onyx Boox Note X3 Youth Edition arbeiten jeweils mit einem 10,3 Zoll großen Display.

Das Onyx Boox Note X3 Pro hat ein E-Ink Carta 1200 Display mit 300 PPI Pixeldichte verbaut, während sich die Pixeldichte beim Boox Note X3 Youth Edition auf 277 PPI beläuft. Die hohe Pixeldichte resultiert in einer guten Ablesbarkeit im Sonnenlicht und bei schlechten Lichtverhältnissen.

In den zwei Modellen dient ein Qualcomm Snapdragon Octacore-Prozessor als zentrale Recheneinheit. Die acht Kerne erhalten beim Note X3 Pro eine Unterstützung durch 4 GB RAM und 3 GB RAM sind es bei der Note X3 Youth Edition.

Akku, Speicher und Co.

Die Akkukapazität beim Onyx Note X3 Pro liegt bei 3.700 Milliamperestunden und 4.100 Milliamperestunden bei der Onyx Note X3 Youth Edition, was in einer soliden Akkulaufzeit resultieren dürfte.

Basierend auf Android 12 wurde auf den neuen E-Book-Readern das gleiche Betriebssystem installiert. Unterstützt wird die Bedienung mit einem Stylus und beinhaltet auch seine 4.046 Druckstufen. Besonders gut geeignet sind die E-Reader zur Erstellung von Skizzen und Notizen.

Der interne Speicher beläuft sich auf 32 GB bei der Note X3 Youth Edition und 64 GB sind es beim Note X3 Pro. Bei Bedarf kann der Speicher per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden. Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0 und WLAN stehen zur Verfügung.

Wann und zu welchen Preisen das Onyx Boox X3 Pro und die Onyx X3 Youth Edition in Ländern außerhalb Chinas gelauncht werden ist aktuell nicht bekannt.