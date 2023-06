Das Unternehmen AGM hat mit dem AGM Pad P1 jetzt ein neues robustes Tablet enthüllt, welches ab sofort für umgerechnet rund 183 Euro erworben werden kann und eine gute Ausstattung bietet.

Vor allem Anwender, die ein widerstandsfähiges Tablet suchen, sind die vorwiegende Zielgruppe des Modells.

Was bietet das AGM Pad P1?

Beim verbauten 10,36 Zoll großen Display des AGM Pad P1 wird mit 1.200*2.000 Pixeln Auflösung gearbeitet und sorgt für eine klare Darstellung aller Inhalte. Als zentrale Recheneinheit dient ein Mediatek Helio G99 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher.

Der interne Speicher umfasst 256 GB, der per Speicherkarte auf maximal 2 TB ausgebaut werden kann. Die Akkukapazität beläuft sich auf 7.000 Milliamperestunden und dürfte in bis zu 10 Stunden Laufzeit resultieren. Innerhalb kurzer Zeit ist der Akku durch das 18 Watt starke Netzteil schnell wieder aufgeladen.

Widerstandsfähiges Gehäuse

Das AGM Pad P1 verfügt über ein widerstandsfähiges Gehäuse, welches nach IP68 und IP69K zertifiziert ist. Am Strand, auf Spaziergängen und in der freien Natur kann das Tablet daher problemlos eingesetzt werden. Per Bluetooth kann eine Tastatur angeschlossen werden und verwandelt den Tablet-PC in ein kompaktes Notebook.

Die Kommunikationsstandards LTE, Bluetooth und WLAN werden unterstützt, weshalb das Tablet vielseitig als mobile Surfstation einsetzbar ist. Mobile Navigation steht einem per GPS, GLONASS, Galileo und Beidou zur Verfügung. Die Frontkamera hat 5 MP Auflösung für Videoanrufe und 8 MP Auflösung werden bei der Hauptkamera geboten.

Beim Hersteller ist das AGM Pad P1 seit zwei Tagen für umgerechnet rund 183 Euro per Vorbestellung erhältlich.