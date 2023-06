In Deutschland kann ab sofort das neue Tablet Xiaomi Pad 6 für 399,90 Euro erworben werden.

Ein 2,8K-Display ist verbaut und als Bonus gibt es bei Amazon noch True Wireless Ohrhörer kostenlos dazu.

Was für eine Ausstattung bietet das Xiaomi Pad 6?

Vor drei Monaten hatte Xiaomi das Xiaomi Pad 6 präsentiert und ist jetzt in Deutschland auf den Markt gekommen. Das verbaute 11 Zoll große LC-Display arbeitet mit 2.880*1.800 Pixeln Auflösung, 309 PPI Pixeldichte und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine kristallklare Darstellung der Bildschirminhalte.

Von dem Tablet werden Dolby Vision und HDR10 unterstützt. Zur Audiowiedergabe wurden vier Lautsprecher verbaut. Der interne Speicher beläuft sich auf 128 GB und ist mit einer microSD-Karte erweiterbar.

Akku, Prozessor und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 8.840 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku mit maximal 33 Watt in wenigen Stunden vollständig aufgeladen. Eine Frontkamera mit 8 MP Auflösung steht für Videoanrufe und Fotos bereit. Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite bietet 13 MP Auflösung.

Auf dem Xiaomi Pad 6 ist Xiaomi MIUI Pad 14 auf Grundlage von Android 13 als Betriebssystem installiert worden. Ein Xiaomi Smart Pen der zweiten Generation und eine Tastatur sind als Zubehör erhältlich, die das Tablet in ein kleines Notebook verwandeln.

Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn ist das Xiaomi Pad 6 in den Farben Blau, Schwarz und Champagner/Gold für 399,90 Euro erhältlich.