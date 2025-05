Leichtes Windows-Tablet Microsoft Surface Pro 12 gelauncht

Der US-Technologiekonzern Microsoft hat mit dem Surface Pro 2 ein neues Windows-Tablet in den Markt eingeführt.

Das Tablet bietet eine lange Akkulaufzeit und hat ein leichteres Gehäuse.

Ausstattung Microsoft Surface Pro 12

Das verbaute 12 Zoll große IPS-Display im Microsoft Surface Pro 12 arbeitet mit 2.196*1.464 Pixeln Auflösung, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und bis zu 400 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte. Auf dem Tablet können keine HDR-Inhalte angezeigt werden.

Ein Qualcomm Snapdragon X Plus Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 16 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Windows-Tablet. Zwei USB-C Ports, Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7 stehen zur Verfügung.

Beeindruckende Akkulaufzeit

Die Akkukapazität des Microsoft Surface Pro 12 liegt bei 38 Wattstunden und resultiert in maximal 16 Stunden Videowiedergabe. Mit einer Akkuladung kann ein halben Tag im Internet gesurft werden.

Der interne Speicher in Form einer SSD liegt wahlweise bei 256 oder 512 GB. Als Betriebssystem ist Microsoft Windows 11 installiert worden.

Im Microsoft Onlineshop ist das Microsoft Surface Pro 12 mit 16 GB RAM und 256 GB SSD für 979 Euro per Vorbestellung erhältlich. Die zweite Variante mit 512 GB SSD kostet 1.099 Euro. Der Versand an die Käufer startet im Juni. Der Versand an die Käufer startet im Juni. Als Zielgruppe werden Nutzer angesprochen, die ein Windows-Tablet für den Alltag, Freizeit oder Beruf suchen.