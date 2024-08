Kleines praktisches Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 in Deutschland gestartet

Der chinesische Hersteller Xiaomi offeriert sein neues kleines praktisches Tablet Redmi Pad SE 8.7 für rund 170 Euro in Deutschland.

Interessierte Anwender können es ab sofort per Vorbestellung in zwei Varianten käuflich erwerben.

Ausstattung Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

Das brandneue Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 verfügt über ein 8,7 Zoll großes Farbdisplay mit 1.340*800 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, was eine klare Darstellung der Bildschirminhalte bedeutet.

Ein MediaTek Helio G85 Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit wahlweise 4 oder 6 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher beläuft sich auf 64 bzw. 128 GB, der mit einer microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 6.650 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 163,8 Stunden Laufzeit bei Musikwiedergabe, wobei der Akku in etwa zwei Stunden mit dem 18 Watt Netzteil wieder vollständig aufgeladen sein dürfte.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 8 MP Hauptkamera verbaut, während für Videoanrufe und Selfies eine 5 MP Frontkamera zur Verfügung steht. Zwei Lautsprecher, ein Mikrofon und Kopfhöreranschluss sind in das Gehäuse integriert worden.

Die 4G-Variante des Redmi Pad SE 8.7 kann zusätzlich mit zwei SIM-Karten betrieben werden, was eine breite mobile Nutzung unabhängig von WLAN-Hotspots ermöglicht.

Im Handel kann das brandneue Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 in den Farben Graphite Gray und Sky Blue und zwei Varianten ab rund 170 Euro erworben werden.