Honor MagicPad 2 in Deutschland erschienen

Das neue Tablet Honor MagicPad 2 ist ab seit wenigen Tagen in Deutschland erhältlich, bietet ein hochauflösendes Display, schnellen Prozessor und einen starken Akku.

Die Käufer können zwischen einer Reihe Varianten wählen.

Ausstattung Honor MagicPad 2

Das verbaute 12,3 Zoll Display des neuen Honor MagicPad 2 arbeitet mit 3.000*1.920 Pixel Auflösung, 1.600 Nits Helligkeit und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, weshalb Bildschirminhalte messerscharf darstellt.

Ein Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 oder 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beläuft sich wahlweise auf 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Kamera, Akku und Navigation

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera für 4K-Videos und einer integrierten Beauty KI. Selfies und Videokonferenzen lassen sich mit der 9 MP Frontkamera realisieren, die ebenfalls 4K unterstützt. Acht Lautsprecher und drei Mikrofone sind im Gehäuse verbaut.

Mobile Navigation steht einem per Dualband-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo und Beidou auf dem Honor MagicPad 2 zur Verfügung. Per Bluetooth 5.2 können externe Geräte wie ein Lautsprecher oder Tastatur an das Tablet angeschlossen werden.

Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem 10.050 Milliamperestunden starken Akku, was in bis zu zehn Stunden resultiert. Aufgeladen wird per USB-C mit 66 Watt in relativ kurzer Zeit.

Beim Importhändler TradingShenzhen ist das neue Honor MagicPad 2 ab 527 Euro in drei Varianten ab sofort käuflich zu erwerben.