Leistungsstarkes Tablet Doogee T40 auf dem Markt

Von Doogee wurde mit dem Doogee T40 jetzt ein neues Tablet gelauncht, welches über den schnellen MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor verfügt und Unterstützung für einen Stylus bietet.

Im Direktimport kann es ab sofor für rund 253 Euro erworben werden.

Ausstattung Doogee T40

Das brandneue Doogee T40 hat ein Display mit 11 Zoll Größe und 2.560*1.600 Pixeln Auflösung verbaut und ermöglicht eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte.

Die Stylus-Unterstützung erlaubt eine Nutzung mit einem optional verfügbaren Eingabestift, der mit 1.024 Druckstufen arbeitet und Kreatives wie Zeichnen auf dem Tablet ermöglicht.

Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit im Doogee T40. Der interne Flashspeicher umfasst 512 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Jedoch müssen Nutzer entscheiden, ob sie die Speichererweiterung nutzen oder zwei SIM-Karten einsetzen wollen.

Kommunikation und Co.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth, 5G, LTE und WLAN unterstützt, weshalb das Doogee T40 vielseitig unterwegs eingesetzt werden kann.

Die Akkukapazität liegt bei 8.580 Milliamperestunden und resultiert in acht bis zehn Stunden Laufzeit, wobei der Akku mit einem 18 Watt starken Ladegerät schnell wieder einsatzbereit ist. Das Netzteil kann auch an dem Tablet per USB-C angeschlossene Geräte wie ein Smartphone oder Lautsprecher aufladen.

Das GNSS-Modul unterstützt die mobile Navigation mit dem Doogee T40 und ist vor allem für Autofahrer, Radfahrer oder Wanderer eine praktische Funktion. Der Anschluss einer Tastaturhülle ist möglich. Die Hauptkamera arbeitet mit 16 MP Auflösung für Fotos und Videoaufnahmen.

Für rund 253 Euro ist das Doogee T40 ab sofort im Direktimport erhältlich und muss zum Preis noch die Auslagenpauschale einkalkulieren.