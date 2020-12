Nutzerberichten zur Folge blockiert Google die Installation der GApps für Kirin-Prozessoren ab dem Huawei P30. Ob dies mit den Sanktionen des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump zusammenhängt, ist dabei unklar. Während der Installation wird nur auf eine Inkompatibilität der CPU verwiesen.

Wie Nutzer im Internetforum reddit berichten, scheint Huawei inzwischen auch Google selbst ein Dorn im Auge zu sein – zumindest wenn es um Geräte ohne Google Apps – kurz GApps – geht. So gibt es zwar Möglichkeiten die Google-Dienste auf den Geräten zu installieren, allerdings funktioniert das inzwischen auch nicht mehr. So wird auf neueren Geräten ab dem Huawei P30 eine Installation auf Grund einer „Inkompatiblen CPU“ nicht mehr möglich. Ob dies nun an den immer noch bestehenden Sanktionen der US-Regierung oder an Google selbst liegt, ist aktuell unklar. Nutzer bei reddit selbst vermuten Unmut von Google gegen HarmonyOS von Huawei.

Screenshot: Imgur

via: reddit

