Besonderen Roboter erfreuen sich in der Praxis einer steigenden Beliebtheit. Die Abkürzung für die Kollaborierende Roboter lautet: Cobot. Worin liegen die Besonderheiten der kollaborierenden Roboter? Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich um Maschinen, die in der Fertigung Anwendung finden. Dabei repräsentiert der Begriff kollaborierend die fantastische Flexibilität und artige Anpassungsfähigkeit der Cobots.

Worin liegen die Besonderheiten der Cobots?

In der Produktion dominieren zwei Grundsätze. Erstens: Zeit ist ein knappes Gut. Zweitens: Zeit ist Geld. Somit sind produzierende Betriebe stets darauf fokussiert, effizient Güter herzustellen. Cobots tragen diesem Anspruch Rechnung. Denn sie sind DAS Werkzeug für eine effiziente Produktion. Weshalb passen Cobots wie die Faust auf das Auge zu Betrieben, die eine hocheffiziente Produktion anstreben? Ganz einfach: Sie führen gefährliche und zugleich wiederholende Produktionsaufgaben mühelos, zuverlässig und schnell durch. Dadurch entlasten sie Produktionsmitarbeiter. Infolgedessen können sich Arbeitnehmer auf andere sowie wichtigere Aufgaben fokussieren. Produzierende Betriebe können in einer kürzeren Zeit eine höhere Stückzahl an Gütern herstellen. Dadurch sind sie ebenso in der Lage den Nachfragebedürfnissen in der vorgeschriebenen Zeit nachzukommen.

Des Weiteren bestechen Cobots mit weiteren Vorteilen. Sie ermüden im Vergleich zu Menschen – nicht. Ferner arbeiten sie fehlerfrei, weshalb sie nicht nur mit einer hohen Effizienz, sondern auch mit einer deutlich geringeren Produktionszeit punkten.

Sind kollaborierende Roboter besser als herkömmliche Roboter?

Cobots merzen ihre Konkurrenten – die herkömmlichen Roboter – in einem direkten Vergleich aus. In puncto Risiko sind sie die bessere Wahl, weil sie die Sicherheit der Menschen erhöhen. Woran liegt das? Weil sie eine höhere Flexibilität aufweisen. Das ist für schwankende Arbeitsflächen wichtig. Traditionelle Roboter sind in dieser Hinsicht viel zu steif. Ihnen mangelt es an Anpassungsfähigkeit. Cobots hingegen lassen sich an neue Arbeitsbedingungen mithilfe von passenden Programmen anpassen. Weitere Informationen liefert der nachfolgende Ratgeber. Er klärt über die Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten und Vorteile der Cobots umfassend auf.

Die weniger bekannten Vorteile der Cobots

Produktionskostensenkung

mobil

Erhöhung der Mitarbeitersicherheit

Übernahme von Wiederholungstätigkeiten

hohe Flexibilität

rasche Anpassung an neue Aufgaben mithilfe von Programmierung

arbeiten präzise

produzieren hohe Stückzahlen in kürzester Zeit

Die Liste der Vorteile der Cobots

Wo finden kollaborierende Roboter in der Praxis Anwendung?

Dank ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit mittels Programmiersprache erfreuen sich Cobots in der Praxis einer großen Beliebtheit. Deshalb kommen sie in den nachfolgenden Branchen zum Einsatz:

Plastikindustrie

Lebensmittelbranche

Verpackungsindustrie

Elektroindustrie

Pharmaindustrie

Automobilidustrie

Metallverarbeitungsindustrie

Die besondere Funktionsweise der Cobots

Cobots sind anwenderfreundlich, da sie als maschinelle Assistenten dienen. Sie befinden sich nicht in Schutzeinrichtungen wie herkömmliche Roboter. Deshalb unterstützen sie Mitarbeiter in der Produktion, denn sie agieren als Hilfe bei komplexen Tätigkeiten, welche sich nicht komplett automatisieren lassen.

Fazit:

Industrieunternehmen, die konkurrenzfähig bleiben möchten, kommen um Cobots nicht herum. Diese kollaborieren nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern sind auch noch lernfähig. Dank ihrer Flexibilität sind sie den traditionellen Industrierobotern einen weiten Schritt voraus. Aufgrund ihrer Beschaffenheit stellen sie für sämtliche Unternehmen in der breitgefächerten Industriebranche eine hervorragende Unterstützung dar.