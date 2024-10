Neues Tablet Bigme B1051C bietet farbliches E-Ink-Display

Das neue Tablet Bigme B1051C verfügt über ein Kaleido-3 E-Ink Farbdisplay, EMR-Pencil, Tastatur-Unterstützung und Android 14.

Beim Hersteller direkt ist das Modell für 606 Euro erhältlich.

Ausstattung Bigme B1051C

Das verbaute 10,3 Zoll Kaleido-3 E-Ink Farbdisplay im neuen Bigme B1051C arbeitet mit 930*1.240 Pixeln Auflösung und entspricht der Hälfte der Auflösung bei S/W-Inhalten. Die Beleuchtung ist in 36 Stufen einstellbar, wobei zwischen kalten und warmen Licht gewählt werden kann. Der Bildschirm reagiert schnell auf Eingaben.

Ein MediaTek Dimensity 900 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 6 GB RAM Arbeitsspeicher als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher liegt bei 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku und Co.

Die Akkukapazität des Bigme B1051C Tablet beläuft sich auf 3.700 Milliamperestunden und daher könnte die Laufzeit bei bis zu zehn Stunden. Entsperrt wird es über einen Fingerabdrucksensor. Als Betriebbssystem ist Android 14 installiert worden.

Von der Kamera werden Texten erkannt und die KI-Funktionen sind kostenfrei nutzbar. Im Audiobereich sind vier Mikrofone und ein Lautsprecher integriert. Die Kommunikationsstandards Bluetooth und Dual-Band-Wifi werden unterstützt.

An das Tablet kann bei Bedarf eine Tastatur angeschlossen werden und verwandelt das Bigme B1051C in ein kompaktes Notebook. Per beigelegten EMR-Pencil lassen sich kreative Ideen, Skizzen und Zeichnungen umsetzen.

Das Bigme B1051C ist beim Hersteller für 606 Euro ab sofort erhältlich. Basierend auf seiner Ausstattung spricht das Tablet vor allem kreative Menschen an und Nutzer, die unterwegs gerne Notizen oder Skizzen machen wollen.