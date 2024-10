Leistungsstarkes Tablet Honor GT Pro vorgestellt

Das chinesische Unternehmen Honor hat sein neues Tablet GT Pro auf einer Teaser-Website mit einem Teil der Spezifikationen veröffentlicht.

Geboten werden 16 GB RAM Arbeitsspeicher, 512 GB Flashspeicher und ein 12,3 Zoll großes Display.

Was bietet das Honor GT Pro?

Das neue leistungsfähige Tablet Honor GT Pro stellte Honor jetzt auf einer Teaser-Website vor und enthüllte dabei ein paar technische Daten. Das Farbdisplay hat 12,3 Zoll Größe und ultradünne Bildschirmränder.

Die Gehäuserückseite hat ein Kameramodul in Form eines Quadrats mit 13 MP Auflösung, LED-Blitz und einem zusätzlichen Weitwinkelobjektiv verbaut.

Der interne Flashspeicher umfasst wahlweise 128, 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Beim Arbeitsspeicher stehen 8, 12 oder 16 GB RAM zur Auswahl. Zum Prozessor sind keine Informationen bekannt, eventuell könnte ein Qualcomm Snapdragon verbaut sein.

Preis und Verfügbarkeit

Zur Verfügbarkeit und Preis des Honor GT Pro veröffentlichte der Hersteller noch keine Informationen. Basierend auf den bisher bekannten Spezifikationen könnte es preislich auf dem Niveau eines MagicPad 2 liegen.

In China kann das schnelle Tablet in den Farben Schwarz, Weiß und Blau bereits reserviert werden. Wann das Honor GT Pro international und damit auch in Deutschland verfügbar sein wird ist nicht bekannt.