Neues Tablet AGM Pad T2 bietet Android 14 und Full HD Videowiedergabe

Das neue Tablet AGM Pad T2 verfügt über Android 14 als Betriebssystem und unterstützt Widevine L-1, weshalb Videoinhalte von Streaminganbietern in voller Auflösung angeschaut werden können.

In Deutschland soll das Modell bald für etwas über 200 Euro erhältlich sein.

Ausstattung AGM Pad T2

Das brandneue AGM Pad T2 bietet ein 10,95 Zoll großes Farbdisplay mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung, 60 Hertz Bildwiederholfrequenz und einer Widevine L-1 Unterstützung, wodurch Streaminginhalte in Full HD Auflösung auf dem Tablet möglich sind.

Ein MediaTek Helio G91 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 4 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beläuft sich auf 256 GB, der mit einer Speicherkarte erweiterbar ist. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 8.000 Milliamperestunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Der Akku wird mit 18 Watt in relativ kurzer Zeit wieder vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite ist die 13 MP Hauptkamera verbaut und für Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0 und WLAN werden unterstützt.

Mobile Navigation lässt sich per GNSS-Modul mit GPS, GLONASS, Galileo und Beidou verwenden. Die Mobilfunkversion des AGM Pad T2 bietet zusätzlich Unterstützung für 4G.

Das AGM Pad T2 wird in absehbarer Zeit auf dem deutschen Markt erscheinen, da die Rugged Tablets des Herstellers bereits erhältlich sind.