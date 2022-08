Die Welt im digitalen Zeitalter hat sowohl etwas Gutes als auch etwas Schlechtes, denn zum einen benötigen wir das Internet für unseren täglichen Bedarf und zum anderen sollten wir aufpassen, dass wir nicht so viel Zeit in diesem verbringen.

Jeder Besuch im Internet auf einer Website hinterlässt Spuren, denn der sogenannte digitale Fußabdruck wird individuell auf uns angepasst und zugeschnitten. Ein digitales Profil wird angelegt welche das Nutzerverhalten beziehungsweise das Kaufverhalten und die Klicks auf diversen Websites einspeichert.

Doch das Internet benutzen wir nicht nur zum Surfen, da mittlerweile sämtliche Funktionen auch online verfügbar sind. Doch wofür benutzen wir das Internet eigentlich und worauf sollten wir achten?

Das Internet als solches

Egal ob Freizeit Hobby oder Arbeit, das Internet ist eines der täglichen Begleiter unseres Lebens geworden, da es bestimmte

Prozesse

Abläufe

Suchkriterien

vereinfacht und uns demnach Arbeitszeit und Nerven einsparen kann. Wenn wir einen Rat benötigen, wie man z.B. einen Schrank aufbaut, ein Video zusammenschneidet oder einen Kuchen backt, fragen wir Dr. Google. Doch nicht nur als reine Suchmaschine benutzen wir das Internet, denn es dient mittlerweile auch als Shopping-Plattform, da diverse Einzelhandelsunternehmen ihr komplettes Sortiment ebenfalls in einem Online-Shop verkaufen. Ebenfalls benutzen wir das Internet, um mit unseren Freunden dank der Vielzahl an Social-Media-Plattformen in Kontakt zu bleiben.

Doch nicht nur als reines Hobby kann das Internet genutzt werden, denn auch Firmen oder Privatpersonen, welche sich selbst Influencer nennen, nutzen dieses für gewerbliche Zwecke und um bessere Werbung zu schalten, um somit eine größere Reichweite zu erzielen.

Das Zeitalter der Digitalisierung hat auch die Banken vorangetrieben, Kontoauszüge müssen zum Beispiel nicht mehr an dem Automaten gezogen werden und Überweisungen nicht mehr mittels Überweisungsträger geschrieben und eingeworfen werden. Der Zugang zu den Banken funktioniert sehr einfach mittels Online-Banking. Allerdings sollten Sie bei jeder Tätigkeit, die Sie im Internet tun, aufpassen, da Ihre Daten auf betrügerische Art und Weise abgefangen werden können.

Vorsicht Netz

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie im Internet beachten sollten, ist die Seriosität von Internetseiten. Auf vielen Seiten befinden sich Fake-Rezensionen, Zertifikate oder Gutscheine, um potenzielle Opfer zu finden. Achten Sie demnach darauf auf welcher Internetseite Sie Ihre Daten eingeben und mittels Online-Banking bestellen. Eine gute Lösung für sicheres Surfen im Netz ist ein sicherer Passwortmanager, denn er schützt und verschlüsselt all Ihre Daten, die abgefangen werden könnten.

Das Internet ist allerdings nicht nur gefährlich in Form des Datendiebstahls, sondern auch durch den Identitätsverlust unter Cyber-Kriminalität im Allgemeinen. Ebenfalls ist Cyber-Mobbing ein weit verbreitetes Thema, unter dem viele Jugendliche heutzutage leiden.

Fazit

Am wichtigsten ist es, dass Sie auf einen sicheren Datenverkehr achten und nicht zu viel von Ihnen im Internet preisgeben. Auf der Welt wird es leider immer Personen geben, die sich einen Spaß aus Ihren Daten machen werden, demnach sollten Sie verstärkt darauf achten dem Internet nicht in vollen Zügen zu vertrauen.

Neben dem Schutz Ihrer Daten sollten Sie ebenfalls auf Ihre Umgebung achten, denn es gibt bestimmte Software, die es Cyber-Kriminellen ermöglicht auf Ihre Kamera am PC zuzugreifen und Ihre Räumlichkeiten zu erforschen. Sie sollten keine Angst und Scheu vor dem Internet haben, allerdings sollten Sie mit offenen Augen durchs Netz surfen.

