Neues Mittelklasse-Tablet Vivo iQOO Pad 5c erschienen

Das Vivo iQOO Pad 5c ist ein neues Mitteklasse-Tablet mit einem schnellen Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Prozessor und 144 Hertz Display.

Vorerst ist das Tablet nur in China käuflich zu erwerben und ein Termin für den internationalen Verkaufsstart noch nicht bekannt.

Was bietet das Vivo iQOO Pad 5c?

Der verbaute 12,1 Zoll große Touchscreen des Vivo iQOO Pad 5c arbeitet mit 2,8k-Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 900 Nits Helligkeit für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte.

Ein Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit wahlweise 8 oder 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher beträgt 128 und 256 GB, der mit einer microSD-Karte leicht erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität umfasst 10.000 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit mit einer vollen Aufladung. Per USB-C wird der Akku mit bis maximal 44 Watt aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Die Kommunikationsstandards Bluetooth und Wi-Fi 6 werden unterstützt. In ein Notebook-Ersatz verwandelt sich das Tablet mit einer Tastaturhülle.

Zur Markteinführung ist das Vivo iQOO 5c nur in China mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM für umgerechnet rund 350 Euro verfügbar. Die zweite Variante mit 256 GB Speicher und 12 GB RAM kostet etwa 450 Euro. Wann und zu welchen Preisen das Mittelklasse-Tablet in Europa erscheinen wird ist nicht bekannt.