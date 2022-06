Auf der WWDC 2022 gab es neben den kommenden Major-Updates auch den Nachfolger des Apple M1 zu sehen. Der auf den Namen getaufte Apple M2 soll nun auch in diesem Jahr Einzug im iPad Pro finden, wie Mark Gurman verlauten lässt.

Bereits im September oder Oktober soll Apple die neue iPad Pro-Generation vorstellen, welche auf den M2-Chip setzt. Gurman lehnt sich dabei sogar weit aus dem Fenster, das er von Wireless Charging spricht. Zudem soll eine bessere Kamera auf der Rückseite des Tablets verbaut werden.

iPadOS16 enttäuscht auf älterer Hardware

Zudem beklagt Gurman zurecht die mageren Neuerungen in iPadOS16. So setzt zum Beispiel der Stage Manager einen Apple Silicon Chip voraus, was an der Auslagerung von RAM in den Speicherplatz des Gerätes liegt. Dies funktioniert mit den A-Prozessoren von Apple nicht. Man kann sich natürlich zurecht fragen, ob man dieses Feature wirklich benötigt, schade ist dessen Abwesenheit auf älterer Hardware trotzdem.

