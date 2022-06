Gerade ist die Apple-Eigenproduktion For All Mankind auf dem eigenen Streamingdienst TV+ gestartet. Um Eventuell mehr Nutzer hierfür zu begeistern, bietet man aktuell die erste Staffel der alternativen Weltgeschichts-Serie an.

In der alternativen Weltgeschichte von Ronald D. Moore, in der das globale Wettrennen ums Weltall nie zu Ende gegangen ist, steht das riskante Leben von NASA-Astronauten und deren Familien im Mittelpunkt. So haben es statt den US-Amerikanern die Kosmonauten der Sowjetunion 1969 als erstes den Mond betreten.

