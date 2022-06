Der E-Reader Xiaomi InkPalm Plus wurde Ende Mai angekündigt und kann jetzt weltweit auch außerhalb Chinas erworben werden.

Der Onlineshop Good E Reader bietet ihn für rund 240 US-Dollar an.

Ausstattung Xiaomi InkPalm Plus

Der Xiaomi InkPalm Plus E-Reader verfügt über ein 5,84 Zoll E Ink Carta-Display mit 1.440*720 Pixeln Auflösung, 24 einstellbare Helligkeitsstufen und Einstellung der Farbtemperatur. Bedient werden kann er per Touchscreen und den im Gehäuse integrierten Hardwaretasten.

Ein Rockchip RK3566 Prozessor mit 2 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beträgt 64 GB und ist per Speicherkarte erweiterbar. Die zwei Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0 und WLAN unterstützt der E-Reader. Google Android 11 ist als Betriebssystem installiert worden.

30 Tage Akkulaufzeit

Die Akkukapazität liegt bei 2.220 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 30 Tagen Laufzeit, wobei der Akku nach 150 Minuten wieder vollständig aufgeladen ist. Auf die Akkulaufzeit hat die eingestellte Hintergrundbeleuchtung eine entscheidende Auswirkung.

Wann und zu welchen Preis der neue Xiaomi InkPalm Plus E-Reader in Deutschland auf den Markt kommen wird, darüber veröffentlichte das Unternehmen bisher noch keine Informationen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram