Das beliebte Tablet Amazon Fire 7 wurde in einer 2022er-Edition mit besserer Leistung und stärkeren Akku auf den Markt gebracht.

Bei Amazon ist das Modell ab nur 65 Euro in zwei Varianten erhältlich und hat vor allem preisbewusste Anwender als Zielgruppe.

Was bietet das Amazon Fire 7 2022?

Das Amazon Fire 7 2022 verfügt über ein sieben Zoll großes Farbdisplay mit 1.024*600 Pixeln Auflösung und befindet sich in einem relativ dicken Gehäuse mit einer Rückseite aus Kunststoff. Nur rund 282 Gramm wiegt das Tablet und liegt dadurch gut angenehm in der Hand.

Als zentrale Recheneinheit dient ein MediaTek MT8168A, der nach Amazons Angaben bis zu 30 Prozent schneller arbeitet als das Vorgängermodell. Der interne Speicher liegt je nach Wahl bei 16 oder 32 GB und ist mit einer Speicherkarte erweiterbar.

Kamera, Lautsprecher und Betriebssystem

Die Hauptkamera und die Frontkamera des Amazon Fire 7 2022 nehmen mit jeweils 2 MP Auflösung auf. Ein Kopfhöreranschluss steht zur Verfügung und für Aufladung des Akkus steht ein USB-C Port bereit. Nach Konzernangaben resultiert eine Akkuladung in maximal zehn Stunden Laufzeit und entspricht einer Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zum Vorgänger.

Als Betriebssystem ist Fire OS 8.3 basierrend auf Android installiert worden und für die nächsten vier Jahre werden Sicherheitsupdates gewährt.

Wer ein Tablet für einfache Aufgaben wie Surfen, ältere 3D-Spiele oder Entertainment sucht, der sollte sich das Amazon Fire 7 2022 anschauen.

