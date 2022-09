Der US-Handelskonzern Amazon hat mit dem Amazon Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro vier neue Tablets am gestrigen Mittwoch vorgestellt.

Die Tablets haben ein flacheres Gehäuse, wiegen weniger und bieten einen schnelleren Prozessor als die Vorgängermodelle.

Ausstattung Amazon Fire HD 8 Tablets

Die neuen Modelle Amazon Fire HD 8 des Jahres 2022 erhielten alle einen Hexacore-Prozessor, der nach Herstellerangaben eine etwa 30 Prozent höhere Geschwindigkeit bieten soll als die Quadcore-CPU des Vorgänger.

Das Amazon Fire HD 8 der zwölften Generation verfügt über ein acht Zoll großes HD-Display, welches durch verstärktes Aluminium-Silikat-Glas besser geschützt ist. Die Akkulaufzeit ist mit maximal 13 Stunden eine Stunde länger als das Vorgängermodell. Der Akku wird per USB-C mit 5 Watt aufgeladen.

Beim zweiten Modell Amazon Fire HD 8 Plus ist eine 5 MP Hauptkamera verbaut und damit keine 2 MP Kamera wie beim Vorgänger. Die Aufladung des Akkus erfolgt per USB-C mit einem 9 Watt starken Netzteil, doch ein drahtloses Aufladen per Qi-Ladegeräte ist optional möglich. Per kabellosen Ladedock wird das Tablet zu einem Smartdisplay mit der Sprachassistentin Alexa.

Amazon Fire HD 8 Kids und Fire Kids 8 Pro

Die zwei Modelle Amazon Fire 8 HD Kids und Fire Kids Pro 2022 sind auf Kinder zugeschnitten, bieten ein Jahr Amazon Kids Plus Zugriff mit Lerninhalten bekannter Marken wie Disney oder Pumuckl.

Eine Kindersicherung ist integriert, womit Eltern die Bildschirmzeit limitieren, Lernziele einstellen und bis zu vier Kinderprofile einrichten können.

Bei Amazon sind die vier neuen Tablets Amazon Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids und Fire Kids 8 Pro ab sofort erhältlich. Die Preise starten bei 114,99 Euro.

