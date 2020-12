Das wasserdichte Outdoor-Smartphone AGM X3 bietet eine solide Ausstattung und verfügt über ein gummiertes Gehäuse. Als Zielgruppe kommen vor allem Nutzer in Frage, die ein robustes Smartphone suchen und oft in der Natur unterwegs sind.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Aktuell ist es mit 55 Prozent Rabatt für rund 330 Euro erhältlich.

Ausstattung AGM X3

Das Gehäuse des AGM X3 Outdoor-Smartphones besteht aus einem Metall-Kunststoffgehäuse mit Gummierung und erfüllt den strengen MIL-STD-810G Standard, weshalb es gegenüber Kratzern, Stößen, Staub und Wasser resistent ist.

Beim verbauten 5,99 Zoll großen LCD Multi-Touch-Display wird mit einer Auflösung von 2.160*1.080 Pixeln gearbeitet. Als CPU dient ein Qualcomm Snapdragon 845 Octacore-Prozessor, dessen acht Kerne von einem Adreno 630 Grafikchipsatz und 8 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt werden. Der interne Speicher beläuft sich auf 64 GB, der mit einer Speicherkarte um bis zu 256 GB erweiterbar ist.

Akku und Kamera

Die Akkukapazität beträgt 4.100 Milliamperestunden und resultiert in bis zu einem Tag Laufzeit. Der leere Akku wird innerhalb kurzer Zeit per QuickCharge 3.0 in runnd zwei Stunden aufgeladen. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine Dualkamera mit 12 MP Hauptsensor und einem zweiten 24 MP Bildsensor. Die Frontkamera arbeitet mit 20 MP Auflösung für Selfies und Videogespräche.

Im Kommunikationsbereich werden 2G, 3G, 4G, LTE, WLAN und Bluetooth 5.0 unterstützt. Mobile Navigation steht einem per GPS auf dem AGM X3 Outdoor-Smartphone zur Verfügung. Ein NFC-Modul ist integriert, womit der Anwender im Supermarkt seine Einkäufe kontaktlos bezahlen kann.

Bei Gearbest ist das AGM X3 in der Farbe Schwarz erhältlich.

[webshop-links]

3.3 / 5 ( 3 votes )