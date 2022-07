Das Laptop-Dock Uperfect X Mini ist ab sofort für umgerechnet rund 285 Euro auf der Hersteller-Website erhältlich, welches ein Smartphone in ein Notebook verwandelt und Geld sparen kann.

Technisch wird eine gute Ausstattung geboten.

Was bietet das Uperfect X Mini Laptop-Dock?

Das neue Laptop-Deck Uperfect X Mini setzt sich aus einem Kunststoffgehäuse, Tastatur, Trackpad und 11,6 Zoll Touchscreen mit 1.920*1.080 Pixeln Auflösung und 60 Hertz Bildfrequenz. Die Helligkeit liegt bei 220 Nits und ist ein kleiner Schwachpunkt, der jedoch relativ verschmerzbar ist. Der Audiobereich umfasst zwei Stereo-Lautsprecher mit jeweils 1 Watt Leistung.

Die Akkukapazität liegt bei 10.800 Milliamperestunden und resultiert in etwa sechs Stunden Laufzeit. Ein Rundum-Scharnier sorgt dafür, dass das kleine Laptop als Convertible eingesetzt werden kann. Per USB-C-Kabel wird das Smartphone an das Laptop-Deck angeschlossen.

Welche Smartphones unterstützt werden

An das Uperfect X Mini können einzig Smartphones angeschlossen werden, mit denen eine vollständige Nutzung von Displays möglich ist. Die Smartphone-Modelle der Hersteller Samsung, OnePlus, LG und Motorola unterstützen DeX.

Welche Modelle genau mit dem Laptop-Dock nutzbar sind, kann auf der Website des Herstellers in einer Liste eingesehen werden. Der verbaute miniHDMI-Port erlaubt die Nutzung des Docks als externen Monitor.

Auf der Herstellerseite ist das Uperfect X Mini ab sofort für 299,99 US-Dollar vorbestellbar und entspricht umgerechnet etwa 285,00 Euro. Der Versand beginnt nach Firmenangaben im August und der Produktseite zufolge ist außerdem eine Variante mit deutschen Tastatur-Layout erhältlich.

