Das neue Tablet Teclast T40 Air wird beim Hersteller Teclast für rund 209 Euro angeboten und richtet sich mit seiner sehr guten Ausstattung an Anwender, die einen Tablet-PC für normale Aufgaben des Alltags suchen.

Der Speicher umfasst stattliche 256 GB und 4G steht einem zur Verfügung.

Ausstattung Teclast T40 Air

Das Teclast T40 Air bietet ein 10,36 Zoll großes IPS-Display mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Der interne Speicher liegt bei 256 GB, der mit einer microSD-Karte um 1 TB erweitert werden kann.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein Unisoc T616 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM und einer ARM Mali-G57 MP1 Grafikkarte. Der Anschluss- und Sensorbereich besteht aus einem USB 2.0-Port, 3,5 mm Klinkenanschluss, microSD-Kartenleser, Helligkeitssensor, Gyroskop, Hallsensor und Schwerkraftsensor.

Akku, Kamera und Kommunikation

Das Tablet befindet sich in einem Metallgehäuse mit flachen Rändern. Der Kommunikationsbereich deckt WiFi 5, 4G, Bluetooth 5.0 und LTE ab, weshalb man mit dem Teclast T40 Air auch unterwegs gut ins Internet gehen kann. Ein Dual-SIM-Slot steht bereit und daher kann das Tablet mit zwei SIM-Karten betrieben werden.

Auf der Gehäuserückseite arbeitet eine 13 MP Hauptkamera und für Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Die Akkukapazität beläuft sich auf 7.200 Milliamperestunden und ergibt bis zu 16 Stunden Laufzeit, weshalb das Tablet bei normaler Nutzung nur alle zwei Tage aufgeladen werden muss. Innerhalb von rund zwei Stunden ist der Akku mit 18 Watt vollständig aufgeladen.

Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden. Per Bluetooth kann eine Tastatur, Maus oder Lautsprecher angeschlossen werden und verwandelt das Tablet in ein kompaktes Notebook. Mobile Navigation ist per GPS möglich.

Interessierte Anwender können das neue Teclast T40 Air derzeit für rund 209 Euro bei Amazon, AliExpress oder Lazada erwerben.