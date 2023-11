Das Unternehmen Bigme präsentierte mit seinem Bigme B751 jetzt ein neues Tablet mit E-Ink-Display, Stift-Unterstüzung und einer Diktierfunktion.

Als Zielgruppe werden Anwender angesprochen, die gerne Notizen schreiben oder Zeichnungen erstellen.

Was bietet das Bigme B751?

Das kompakte Tablet Bigme B751 verfügt über ein 7 Zoll großes E-Ink-Display mit 300 Pixeldichte ohne Flackern und blaues Licht, weshalb es augenschonend ist. Die Helligkeit und Farbtemperatur kann zwischen 36 Stufen eingestellt werden.

Als CPU arbeitet ein Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher und der interne Speicher umfasst 64 GB. Per microSD-Karte ist er um bis zu 1 TB erweiterbar. Bedient wird der E-Reader mit einem Stylus, der 4.096 Druckstufen hat, womit Zeichnungen, Texte und Notizen erstellt werden können.

Akkukapazität und Kommunikation

Die Akkukapazität umfasst 3.000 Milliamperestunden und resultiert in einer langen Akkulaufzeit. Eine Besonderheit ist die Sprach-zu-Text-Genauigkeit, die bei mehr als 98 Prozent liegt und dies einer hochmodernen KI-Technologie verdankt. Der Anwender kann 36 Sprachen und 27 Dialekte übersetzen lassen, die intelligente Zusammenfassung, intelligenten Chat, intelligentes Zeichnen und intelligente Übersetzung verwenden.

Auf dem Bigme B751 läuft Android 11 als Betriebssystem, womit einem das Lesen und Schreiben in der Cloud erleichtert wird. Abgerundet wurde das Tablet mit Tasten am Gehäuse, einer OTG-Erweiterung, Bluetooth und WLAN. Per Bluetooth ist der drahtlose Anschluss von Zubehör wie einer Tastatur, Maus oder einem Headset möglich.

Im Vorverkauf ist das Bigme B751 ab sofort für umgerechnet rund 220 Euro erhältlich und vorerst nur in seinem Heimatland China erhältlich.