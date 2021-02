Das texanische Unternehmen Sonim Technologies hat sein neues Sonim RS80 SmartScannner Tablet vorgestellt, welches ab sofort in Nordamerika und Europa erhältlich ist.

Die Zielgruppe sind Mitarbeiter in der Industrie, Außendienst und in der öffentlichen Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Technische Daten Sonim RS80

Das Tablet besitzt ein acht Zoll großes Display mit 1.920*1.080 Pixel Auflösung mit einer guten Ablesbarkeit bei direkter Sonneinstrahlung und einer Beschichtung gegen Fingerabdrücke. Eine Bedienung mit Handschuhen und nassen Fingern ist möglich.

Das Sonim RS80 verfügt über einen integrierten Barcode-Scanner, der Barcodes sicher, schnell und zuverlässig scannen kann. Beim Gehäuse profitiert der Anwender von einer Wasserdichtigkeit, Schutz gegenüber Stürzen, Staub und Chemikalien.

Als CPU arbeitet ein Qualcomm Snapdragon MSM8953 Pro Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher in dem Tablet. Der Flashspeicher von 64 GB kann per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden.

Akku und Kommunikation

Der austauschbare Mehrschicht-Akku hat 8.000 Milliamperestunden Kapazität, der per QuickCharge 3.0 schnell aufgeladen werden kann und eine lange Akkulaufzeit bietet. Google Android 10 ist als Betriebssystem installiert worden.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 4.2, WLAN und LTE unterstütz, um eine gute Konnektivität zu gewährleisten. Der Nahbereichsfunk NFC erlaubt eine Verbindung mit anderen Geräten und kontaktlose Bezahlung. An Sensoren sind ein Umgebungslichtsensor, E-Kompass, Näherungssensor, Gyroskop und Barometer verbaut worden.

Die Hauptkamera arbeitet mit 13 MP Auflösung, hat ein Blitzlicht und Autofokus integriert. Für Selfies und Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera auf dem Sonim RS80 zur Verfügung. Die SonimWare Enterprise Mobility Software läßt sich mit dem Tablet verwenden.

Interessierte Unternehmen können das robuste auf Langlebigkeit ausgerichtete neue Sonim RS80 beim Vertriebspartner Crossover in Nordamerika und Capestone in Großbritannien für Europa für ihre Mitarbeiter erwerben.

