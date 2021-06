Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter sammelte das Reinkstone für sein neues E-Paper-Tablet Reinkstone R1 bisher über 572.000 Euro ein und die Kampagne läuft noch bis zum 22. Juli 2021.

' +' ' +'' +' '); //}

Die Besonderheit des Tablets ist sein verbautes E-Ink-Farbdisplay.

Ausstattung Reinkstone R1

Das Reinkstone R1 E-Paper-Tablet verfügt über ein 10,1 Zoll großes E-Ink-Farbdisplay mit einer Auflösung von 2.232*1.680 Pixeln und 280 PPI Pixeldichte. Wie das Unternehmen erklärt, wird die neue Displaytechnologie Display Electronic Slurry (DES) verwendet. Die DES-Technologie soll anders als frühere E-Paper-Technologien sein, die Farben intensiver darstellen können und eine höhere Auflösung bieten.

Das Gewicht beläuft sich auf 425 Gramm und weist rund 7 mm Dicke auf. Die verbaute CPU arbeitet mit vier Kernen und 4 GB RAM Arbeitsspeicher. Der Flashspeicher liegt bei 64 GB und ist mit einer microSD-Karte erweiterbar.

Akkulaufzeit und Kommunikation

Die Akkukapazität des Reinkstone R1 beträgt 4.500 Milliamperestunden und resultiert in 300 Stunden Laufzeit im Betriebsmodus. Im Bereitschaftsmodus soll eine Akkuladung für 100 Tage ausreichen. Der leere Akku wird per USB-C-Port in wenigen Stunden aufgeladen.

Der Kommunikationsbereich umfasst die drei bekannten Standards Bluetooth, USB-C und WLAN. Als Betriebssystem ist Google Android 11 auf dem innovativen E-Paper-Tablet installiert worden.

Von dem Tablet werden zahlreiche E-Book-Formate unterstützt, die auch ePUB, TXT, DOC, HTML, PDF, MOBI und RTF beinhalten. Die Grafikformate JPG, PNG und BMP werden ebenso unterstützt wie die Audioformate MP3 und WAV.

Zur Audiowiedergabe sind zwei Lautsprecher mit 8 Watt Leistung vorhanden. Zwei Mikrofone für Audioaufnahmen sind integriert, die außerdem eine Störschallunterdrückung haben. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einer Beleuchtung zum Lesen bei Dunkelheit.

Preis und Verfügbarkeit

Interessierte Anwender erhalten das Reinkstone R1 E-Paper-Tablet derzeit zum Early Bird Preis von umgerechnet 318 Euro. Die weltweite Auslieferung des Tablets startet im November 2021.

Als Zielgruppe sind Nutzer angesprochen, die unterwegs gerne E-Books lesen, Hörbücher hören, Musik genießen oder einfach nur surfen möchten. Die lange Akkulaufzeit und das augenschonende E-Ink-Farbdisplay sind eine der zwei großen Vorteile des Tablets.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram