Das Unternehmen vivo hat für seinen Heimatmarkt China das neue Kamera-Smartphone vivo X60t Pro Plus vorgestellt und bietet eine Ausstattung der Premiumklasse.

' +' ' +'' +' '); //}

Als Anwender angesprochen sind anspruchsvolle Menschen, die unterwegs gerne Fotos und Videos in Topqualität aufnehmen wollen.

Ausstattung vivo X60t Pro Plus

Das AMOLED-Display bietet bei 6,56 Zoll Größe eine FHD+ Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die Hauptkamera, die aus einer 12 MP Porträtkamera, 50 MP Weitwinkelobjektiv, 8 MP Periskop-Telephoto-Objektiv und 48 MP Ultraweitwinkelkamera.

Bei der CPU handelt es sich um einen Qualcomm Snapdragon 888 Octacore-Prozessor mit bis zu 12 GB RAM Arbeitsspeicher.

Der Flashspeicher umfasst wahlweise maximal 256 GB, der mit einer Speicherkarte erweitert werdenn kann.

Kommunikation und Betriebssystem

Im Kommunikationsbereich werden 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, WLAN und Bluetooth 5.2 von dem vivo X60t Pro Plus unterstützt. Mobile Navigation steht per GPS zur Verfügung.

Ein DualSIM-Slot erlaubt die Nutzung des Kamera-Smartphones mit zwei SIM-Karten, womit besser zwischen privaten und beruflichen Telefonaten getrennt werden kann.

Entsperrt wird es über den integrierten Fingerabdruckscanner. Als Betriebssystem ist Origin OS 1.0 basierend auf Android 11 installiert worden.

Das vivo X60t Pro Plus ist in den zwei Farben Classic Orange und Dark Blue ab umgerechnet 649 Euro in China erhältlich. Wann und zu welchen Preis das Premium-Smartphone auf dem internationalen Markt kommt ist nicht bekannt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram