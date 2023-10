Der asiatische Hersteller Acer hat mit dem Acer One T9 ein günstiges Tablet mit LTE und einer einfachen Ausstattung präsentiert.

Die Zielgruppe sind vor allem preisbewusste Nutzer.

Ausstattung Acer One T9 Tablet

Das Acer One T9 Tablet verfügt über ein 8,7 Zoll großes IPS-Display mit 1.340*800 Pixeln Auflösung und einem schmalen nur 345 Gramm leichten Gehäuse. Für eine Audiowiedergabe in guter Qualität sorgen Stereo-Lautsprecher.

Ein MediaTek MT8768 Octacore-Prozessor mit 3 bzw. 4 GB RAM arbeitet als Recheneinheit, der auch ein LTE-Modem beinhaltet. Der SIM-Kartenslot ermöglicht die Nutzung des Tablets als Telefon und mobile Surfstation.

Akku und Co.

Die Akkukapazität beträgt 5.100 Milliamperestunden und reicht für sieben Stunden Laufzeit. Das erste Modell mit 3 GB RAM arbeitet mit einer 2 MP Frontkamera, während die 4 GB Variante eine 5 MP Selfiekamera bietet.

Beide Varianten haben eine 8 MP Hauptkamera verbaut. Als Betriebssystem ist Android 12 installiert worden und ist eine leicht veraltete Version. Der interne Speicher beläuft sich auf 32 und 64 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Aktuell ist das Acer One T9 nur in Indien für umgerechnet rund 145 Euro mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher erhältlich. Die zweite Variante mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher kostet etwa 155 Euro. Zu welchen Preis und wann das Tablet weltweit erscheint, darüber sind noch keine Informationen veröffentlicht worden.