Das Unternehmen OnePlus hat mit dem OnePlus Pad Go ein neues Tablet für Einsteiger vorgestellt.

Wann und zu welchen Preis das Modell in Europa erscheinen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Ausstattung OnePlus Pad Go

Das 11,35 Zoll große IPS-Display des OnePlus Pad Go arbeitet mit 2.408*1.720 Pixeln Auflösung, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und 400 Nits Helligkeit. Auf der Gehäusefrontseite ist eine 8 MP Frontkamera für Selfies oder Videoanrufe verbaut worden und die Hauptkamera auf der Rückseite bietet ebenfalls 8 MP Auflösung.

Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor dient als zentrale Recheneinheit mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher in dem Tablet. Per 2D-Gesichtserkennung wird das OnePlus Pad Go entsperrt. Der Bluetooth-Chip unterstützt AAC, SBC, Sony LDAC und Qualcomm aptX HD.

Akku und Speicher

Die Akkukapazität beträgt 8.000 Milliamperestunden und resultiert nach Herstellerangaben in bis zu 14 Tagen Videolaufzeit. Im Bereitschaftsmodus steigt die Akkulaufzeit auf 21 Tage und per USB-C wird der Akku mit maximal 33 Watt innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Der interne Speicher liegt wahlweise bei 128 oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Vier Lautsprecher sorgen für die Audiowiedergabe.

Das OnePlus Pad Go ist in Indien mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher für umgerechnet rund 230 Euro erhältlich und für weniger als 280 Euro gibt es die zweite Variante, die 256 GB Speicher und LTE bietet.