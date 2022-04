Der chinesische Hersteller Realme hat mit dem Realme Pad Mini ein neues Tablet vorgestellt, welches ab sofort in Indien und den Philippinen erhältlich.

Wann und ob der kleine Tablet-PC auf dem deutschen Markt kommen wird, darüber sind keine Informationen bekannt.

Ausstattung Realme Pad Mini

Das Realme Pad Mini hat in seinem Aluminium-Unibody ein 8,7 Zoll großes LCD-Display mit 1.340*800 Pixel Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz verbaut. Auf dem Tablet stehen die drei Bildmodi Lesemodus, Blaulichtfilter und Dark Mode zur Verfügung. Zwei Stereolautsprecher und Mikrofon sind integriert.

Bei der CPU entschied sich der Hersteller für einen Unisoc T616 Octacore-Prozessor mit wahlweise 3 oder 4 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Flashspeicher beträgt 32 oder 64 GB, der per microSD-Karte um maximal 1 TB erweiterbar ist. Realme UI for Pad auf Basis von Google Android 11 ist als Betriebssystem installiert worden.

Akku und Kamera

Die Gehäuserückseite bietet eine 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Die Akkukapazität beträgt 6.400 Milliamperestunden und resultiert in einem Tag Laufzeit. Per Schnellladefunktion wird der Akku mit 18 Watt in wenigen Stunden aufgeladen. Im Internet kann per WLAN gesurft werden und mit Bluetooth läßt sich das Tablet mit einem Lautsprecher, Tastatur und anderen externen Geräten drahtlos verbinden.

Basierend auf seiner Ausstattung eignet sich das Realme Pad Mini für Entertainment, Surfen, mobiles Arbeiten und Streaming.

In Indien und auf den Philippinen kann das Realme Pad Mini für umgerechnet rund 150 Euro in den Farben Grau und Blau erworben werden.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram