Das Unternehmen Onyx hat mit dem Onyx Boox Air C ein neues Android-Tablet vorgestellt, welches bis zu einem Monat Akkulaufzeit bietet und ein E-Ink Farbdisplay hat.

Vor allem das augenschonende Display ist positiv für die Anwender.

Ausstattung Onyx Boox Nova Air C

Das Onyx Nova Air C verfügt über ein 7,8 Zoll großes Kaleido Plus E-Ink Farbdisplay mit einer Auflösung von 1.872*1.404 Pixeln und 4.096 Farben. Bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt der Bildschirm gut ablesbar und durch eine integrierte Beleuchtung läßt sich das Tablet auch in der Dunkelheit nutzen. Die Lichtfarben Weiß und Orange stehen hierbei zur Auswahl.

Der Stylus arbeitet mit 4.096 Druckstufen, der magnetisch an der Gehäuseseite geklemmt werden kann. Als CPU dient ein Octacore-Prozessor mit 3 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Flashspeicher beläuft sich auf 32 GB und ist offenbar nicht erweiterbar.

Lange Akkulaufzeit

Die Akkukapazität beläuft sich auf 2.000 Milliamperestunden und resultiert nach Angaben des Herstellers in bis zu vier Wochen Laufzeit mit einer vollen Stromladung. Ein Stromverbrauch erfolge Onyx zufolge nur bei einer Aktualisierung des Displayinhalts. Aufgeladen wird der Akku per USB-C. Google Android 11 ist als Betriebssystem auf dem Tablet installiert worden.

In den USA ist das Onyx Boox Nova Air C zu einem Preis von umgerechnet rund 380 Euro ab sofort erhältlich. Wann und zu welchen Preis das stromsparende Tablet auf den deutschen Markt kommen soll ist nicht bekannt.

