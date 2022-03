Der südkoreanische Konzern Samsung hat mit dem Samsung Galaxy Chromebook 2 360 ein neues Chromebook präsentiert, welches Leistung, Flexbilität und lange Akkulaufzeit in sich vereint.

Als Zielgruppe sind Schüler und Studenten angesprochen.

Was bietet das Samsung Galaxy Chromebook 2 360?

Das Samsung Galaxy Chromebook 2 360 bietet ein 2-in-1 Design und speziell für die Arbeit in Bildungseinrichtungen entwickelt worden. Eine einfache Bedienbarkeit wird durch das verbaute 12,4 Zoll große WQXGA-Display mit 2.560*1.600 Pixel Auflösung geboten, so wechselt das Chromebook mit nur einem Fingertipp von einer Lern-App zu Youtube oder Netflix. Der interne Speicher mit 64 GB Umfang ist mit einer microSD-Karte erweiterbar.

Das formschöne Gerät kombiniert einen Tablet- und Notebook-Modus, womit das Samsung Galaxy Chromebook 2 360 ein Allrounder für Schüler und Studenten ist. Auf die Waage bringt es nur rund 1,28 Kilogramm und durch seine kompakten Abmessungen liegt das Chromebook gut in der Hand. Im Kommunikationsbereich stehen Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6 zur Verfügung, optional gibt es eine LTE-Variante.

Die Akkukapazität des Chromebooks beläuft sich auf 45,5 Wattstunden und resultiert in einer langen Laufzeit, wobei der Akku mit der 45 Watt Schnellladefunktion in kurzer Zeit vollständig aufgeladen ist. Als CPU ist ein Intel Celeron N4500 Quadcore-Prozessor mit 4 GB RAM verbaut. Eine HD-Webcam steht für Videoanrufe und Selfies bereit.

Preis und Verfügbarkeit

Im Handel kann das Samsung Galaxy Chromebook 2 360 in der Farbe Silber mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM ab dem 29. April 2022 erworben werden, wie Samsung in seiner Pressemitteilung gestern berichtete. Die zweite Ausführung Samsung Galaxy Chromebook 2 360 LTE kostet 599 Eurro mit der gleichen Spezifikation und einem zusätzlichen LTE-Modem.

