Die Discounterkette Aldi Nord bietet das Tablet Medion Lifetab P10752 ab dem 31. März 2022 für 199,00 Euro an und richtet sich an preisbewusste Anwender.

Die Ausstattung kann sich trotz des günstigen Preises sehen lassen.

Was bietet das Medion Lifetab P10752?

Das Tablet Medion Lifetab P10752 verfügt über ein 10,3 Zoll großes IPS-Farbdisplay mit einer Auflösung von 2.000*1.200 Pixeln, wodurch alle Bildschirminhalte kristallklar dargestellt werden. Als zentrale Recheneinheit dient ein Mediatek MT8788 Octacore-Prozessor mit 3 GB RAM und ist ausreichend leistungsstark für normalee Anwendungen oder einfache 3D-Spiele.

Die vier verbauten Lautsprecher und das Mikrofon gewährleisten eine solide Audioausgabe und Aufnahmequalität. Per LTE und WLAN können Anwender mit dem Tablet durch das Internet surfen. Ein Lautsprecher, Tastatur, Maus und andere Geräte können per Bluetooth mit dem Medion Lifetab P10752 verbunden werden. Das Medion Lifetab P10752 ist in einem schlanken Metallgehäuse eingebettet.

Akku, Kamera und Betriebssystem

Bei einer Akkukapazität von 7.000 Milliamperestunden reicht eine volle Ladung für bis zu sieben Stunden und nach vier Stunden ist der Akku wieder aufgeladen. Mobile Navigation steht einem per GPS zur Verfügung. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 5 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 2 MP Frontkamera zur Verfügung.

Als Betriebssystem ist Google Android 11 auf dem Tablet-PC installiert worden. Der interne Flashspeicher beträgt 64 GB und ist mit einer microSD-Karte über ein Speicherkartenslot um bis zu 1 TB erweiterbar. Abgerundet wurde das Tablet mit einem DualSIM-Slot und USB 2.0-Port.

Alle Käufer des Medion Lifetab P10752 erhalten mit dem Tablet ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben.

