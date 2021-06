Der Hersteller HMD Global hat für den chinesischen Markt jetzt das neue Einsteiger-Smartphone Nokia C20 Plus präsentiert und bietet eine einfache Ausstattung.

Eine Markteinführung in Deutschland scheint derzeit nicht geplant zu sein.

Welche Ausstattung hat das Nokia C20 Plus?

Das Nokia C20 Plus erdscheint am 16. Juni 2021 für umgerechnet rund 90 Euro in China. Beim verbauten 6,5 Zoll Farbdisplay wird mit einer HD Plus Auflösung gearbeitet und als CPU dient der Unisoc SC9863A Octacore-Prozessor mit 3 GB RAM Arbeitsspeicher.

Der Speicher liegt bei 32 GB und ist mit einer microSD-Karte erweiterbar. Beim Betriebssystem entschied sich HMD Global für Google Android 11 Go, welches weniger Hardware-Ressourcen benötigt und stromsparend ist.

Akku und Kamera

Die Akkukapazität beträgt 4.950 Milliamperestunden und dürfte in einer langen Laufzeit des Nokia C20 Plus resultieren. Aufgeladen wird der Akku per microUSB mit 10 Watt Leistung.

Auf der Gehäuserückseite ist eine Dualkamera mit 8 MP Hauptsensor und einer 2 MP Tiefenkamera verbaut worden. Selfies und Videoanrufe werden mit der 5 MP Frontkamera aufgezeichnet.

Wann und zu welchen Preis das Einsteiger-Smartphone Nokia C20 Plus in Deutschland erscheinen wird, darüber sind aktuell noch keine Informationen bekannt. Als Zielgruppe für das Modell kommen vor allem preisbewusste Verbraucher in Frage.

