Als Zubehör für das Huawei Mate Xs 2 Tablet ist der neue Eingabestift Huawei M-Pen 2s erschienen, der 4.096 Druckstufen unterstützt und über eine Reihe Funktionen verfügt.

Bisher ist der Stift nur in China ab Juni 2022 für umgerechnet weniger als 90 Euro erhältlich.

Ausstattung Huawei M-Pen 2s

Der Huawei M-Pen 2s ist ein neuer Eingabestift für das Huawei Mate Xs 2 Tablet und mit seinen unter 20 Gramm ein Leichtgewicht. Er bietet 4.096 Druckstufen und eine austauschbare Spitze.

Die Entwickler haben sich für ein einfaches Design entschieden und haben den USB-C Stecker zum Aufladen hinter der Kappe der Oberseite versteckt. In nur fünf Minuten soll der Akku für einen Betrieb von zwei Stunden reichen, eine volle Aufladung in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren und im Bereitschaftsmodus eine Akkuladung maximal 40 Tage halten.

Am 1. Juni 2022 erfolgt der Verkaufsstart des Huawei M-Pen 2s in China zu einem Preis, der umgerechnet unter 90 Euro kostet. Wann und zu welchen Preis der Eingabestift in Europa und anderen Regionen der Welt verfügbar sein wird, darüber veröffentlichte der Hersteller keine Informationen. Das Tablet Huawei Mate Xs 2 ist mit dem Eingabestift kompatibel.

