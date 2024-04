Neuer E-Reader Kobo Clara BW ab Ende April in Deutschland

Der neue E-Reader Kobo Clara BW ist ab dem 30. April 2024 für rund 140 Euro in Deutschland erhältlich.

Das Gerät bietet eine Farbdarstellung und eine gute Akkulaufzeit.

Ausstattung Kobo Clara BW

Der Kobo Clara BW E-Reader verfügt über ein 6 Zoll großes E Ink Carta 1300 HD-Display mit 1.448*1.072 Pixeln Auflösung und Touchfunktion. Das Display bleibt bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar und spiegelt nicht.

Der verbaute Prozessor arbeitet mit 1 Gigahertz Taktfrequenz und der interne Speicher beläuft sich auf 16 GB. Der Speicher reicht für einige tausend E-Books.

Kommunikation, Akku und Co.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WiFi abgedeckt, um den E-Reader mit Bluetooth-Headsets zu koppeln und Hörbücher wiederzugeben. Die Akkukapazität beträgt 1.500 Milliamperestunden, was in maximal 53 Tagen Laufzeit resultieren soll.

Das Gewicht liegt bei 174 Gramm und durch die IPX68-Zertifizierung kann der E-Reader ohne Sorge an Wasser oder Strand verwendet werden.

In Deutschland ist der neue Kobo Clara BW E-Reader ab dem 30. April 2024 für etwa 140 Euro erhältlich. Die Zielgruppe sind Anwender, die unterwegs gerne lesen oder Hörbücher genießen wollen.