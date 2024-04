Neues PocketBook InkPad Eo bietet farbiges E-Ink-Display

Das neue PocketBook InkPad Eo verfügt über ein Farb E-Ink-Display, einen Stylus und Android 11 für einen flexiblen Einsatz des E-Readers.

Auf der Herstellerseite ist das Gerät seit Dienstag für 568 Euro erhältlich und wird Ende des Monats ausgeliefert.

Ausstattung PocketBook InkPad Eo

Das PocketBook InkPad Eo bietet ein 10,3 Zoll großes E-Ink Kaleido 3 Panel mit 2.480*1.860 Pixeln Auflösung und 300 PPI Pixeldichte, wenn Graustufen dargestellt werden.

Die Auflösung beläuft sich auf 1.240*930 Pixeln und 150 PPI Pixeldichte bei Farbdarstellungen. Bis zu 4.096 Farben lassen sich auf dem Display darstellen und bei direkter Sonneneinstrahlung können alle Bildschirminhalte klar ablesen. Das stromparende Display sorgt für eine lange Akkulaufzeit und per USB-C wird der Akku aufgeladen.

Per SMARTlight kann der Anwender festlegen, ob das Display in Warmweiß oder Kaltweiß beleuchtet werden soll. Mit dem beigelegten Stylus können Notizen in Handschrift oder Skizzen erstellt werden.

Als Betriebssystem ist Android 11 installiert worden und somit lassen sich Drittanbieter-Apps auf dem PocketBook InkPad Eo verwenden.

Prozessor und Speicher

Ein leistungsstarker Octacore-Prozessor arbeitet als zentrale Recheneinheit in dem E-Reader in Kombination mit 4 GB RAM. Der interne Speicher umfasst 64 GB und kann mit einer microSD-Karte erweitert werden.

Der Stereolautsprecher bietet eine solide Audiowiedergabe, alternativ kann per Bluetooth ein Headset oder Bluetooth-Lautsprecher an das PocketBook InkPad Eo angeschlossen werden. Der E-Reader unterstützt 17 Buch- und Grafikformate, doch diese Anzahl lässt sich durch Apps von Drittanbietern erhöhen.

Beim Hersteller ist das PocketBook InkPad Eo seit Dienstag für 569,00 Euro bestellbar und wird Ende April versandt.