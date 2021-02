Wie Microsoft mitteilt, startet man ab dem 18. Februar 2021 nun auch in Deutschland mit dem Surface Duo. Das bis zu 8,1 Zoll große Falt-Smartphone startet bei 1.549 Euro.

Zwei hochauflösende Bildschirme mit einer Gesamtfläche von 8,1 Zoll, Android und viele Microsoft-Apps. So lässt sich das Surface Duo vermutlich am besten beschreiben. Das Surface Duo zielt dabei ganz klar auf professionelle Nutzer ab und will dabei den PC nicht komplett ersetzen, sondern weiter in die mobile Welt bringen.

Einzel- oder Doppelnutzung möglich

Die beiden Bildschirme können entweder einzeln oder zusammen genutzt werden. Im Querformat ist es so zum Beispiel möglich an einem Teams-Meeting teilzunehmen und gleichzeitig die PowerPoint-Folien der Besprechung anzuzeigen. Im Hochformat bietet es sich indes an durch Fotos oder Webseiten zu scrollen.

Mit der Your-Phone-App lassen sich von einem gekoppelten Windows PC Anrufe entgegen nehmen, Benachrichtungen abrufen, Fotos ansehen und sogar Inhalte per Copy&Paste zwischen den Geräten übertragen.

Preislich startet man bei 1.549 Euro für 128 GB, während für 256 GB 1.649 Euro fällig werden. Neben dem Microsoft Store wird das Gerät im stationären Handel exklusiv bei Media Markt und Saturn vertrieben. Geschäftskunden können das Surface Duo über den Business-Store von Microsoft sowie autorisierten Resellern bezogen werden.

